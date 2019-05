Netflix, Raspberry et Kodi

Kodi installé sur un Raspberry, même sans être un grand « Téléphile » : c’est le panard. Au départ mon choix s’est porté sur Kodi pour profiter de ma discothèque bien fournie. Et puis de fil en aiguille c’est bien sympa de voir le vidéoclip sur « Youtube » et de consulter les photos du NAS sur la télé, et d’écouter la radio, et …

Ne manquait que Netflix au tableau… et là pas simple à configurer. Heureusement Leia est passée par là

Avec la version 18 de Kodi tout devient plus simple, ou presque.

Dabord on se connecte a osmc en ssh et on installe pip et deux dépendances:

sudo apt install python-pip python-crypto build-essential -y sudo apt install python-all-dev python-setuptools python-wheel -y sudo apt install python-crypto-dbg python-crypto-doc python-pip-whl -y

Ensuite on installe PyCryptodome :

pip install pycryptodomex

On crée un lien symbolique :

sudo ln -s /usr/lib/python2.7/dist-packages/Crypto /usr/lib/python2.7/dist-packages/Cryptodome

On télécharge l’add-ons de Netflix :

wget https://github.com/kodinerds/repo/raw/master/repository.netflix/repository.netflix-1.0.1.zip

On installe l’add-ons via Kodi (install from zipfile), on reboot l’ensemble, lancement de Netflix. Là il faut renseigner l’adresse mail et le mot de passe du compte. A cette étape ne reste plus qu’a lancer une vidéo : le système propose alors d’installer Widevine CMD. C’est la dernière étape….. Enjoy

Source :

https://www.makeuseof.com/tag/netflix-amazon-video-plex-raspberry-pi/